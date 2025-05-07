Появилось видео момента попадания 'Шахеда' рядом с ТЦ Dream Town

В социальных сетях опубликовали момент прилета "Шахеда" рядом с ТЦ Dream Town в Киеве. Враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру столицы.

Видео дня

Видео сняла на телефон жительница Оболони. К счастью, тогда никто не погиб.

"Видео момента попадания БпЛА рядом с ТЦ Dream Town", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно услышать рассказ взволнованной женщины, автора записи, которая переживает из-за попадания "Шахеда" в жилой дом, находящийся рядом с торговым центром, и за судьбу людей, которые живут в нем.

В этот момент на заднем плане слышен звук дрона-камикадзе, который попадает и взрывается в пространство между Dream Town и другой многоэтажкой. После этого женщина, которая снимала видео, быстро уходит в более безопасное место.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 мая, российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах, пострадали 11 человек, из которых двое детей.

В сети отмечали, что в результате атаки дронов вспыхнул пожар вблизи ТРЦ Dream Town, сам торговый центр также получил повреждения: взрывной волной выбило окна, земля была устлана стеклом. Кроме этого, неподалеку загорелись автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

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