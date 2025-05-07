Дронами били по жилым домам: фото и видео последствий атаки РФ по Киеву и пригороду

В ночь на 7 мая страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Из-за вражеской атаки на Киев два человека погибли, еще семь получили травмы, из них четверо детей", – рассказали правоохранители,

Так, в Днепровском районе в результате террористической атаки РФ был поврежден жилой дом, произошло возгорание на 29-30 этажах.

В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Также обломками поврежден дом в Шевченковском районе столицы, в котором произошло возгорание квартир на 3-5 этажах, а в Голосеевском - повреждено помещение бизнес-центра.

На территории Соломенского района обломки упали на открытую местность, травмы получил мужчина, которому медики оказали помощь на месте.

В Киевской области в селе Софиевская Борщаговка в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар и разрушение конструкций на 2-м этаже 10-ти этажного жилого дома в одном из жилых комплексов.

На местах продолжают работать полицейские, взрывотехники, спасатели ГСЧС и медики.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате этого повреждены здания, а под завалами могут находиться люди.

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