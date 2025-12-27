Повреждены здания в семи районах Киева, есть пострадавшие: Кличко рассказал о последствиях атаки РФ. Фото и видео

В ночь на 27 декабря страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киев. В результате обстрела есть повреждения в разных районах города, среди пострадавших – дети.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Жителей города в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"В результате вражеских ударов во многих районах столицы повреждены здания. 22 человека пострадали (по состоянию на 10:20. – Ред.), среди них двое детей. 12 пострадавших госпитализировали", – рассказал Кличко.

По словам мэра, в Голосеевском районев результате падения обломков вблизи СТО горели автомобили.

В Дарницком районе пожар произошел на территории частных домов, возникла угроза распространения огня на дом престарелых, расположенный рядом. Людей оттуда эвакуировали, также в этом районе БпЛА попал в 24-этажный дом. Пожар произошел на верхнем этаже. Частично разрушены 24-ый и технический этажи. Есть попадание дрона и в другую многоэтажку – на уровне 7 этажа.

Кроме того, в результате падения обломков в этой части Киева, по предварительной информации, повреждено трамвайное депо, также горели частные авто.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории, на территории гаражного кооператива и попадание обломков в 9-этажный дом на уровне 1 этажа.

В Днепровском районе обломками повреждены три многоэтажки. В одном из этих домов (18-этажном) пожар произошел на уровне третьего и четвертого этажей, на пятом этаже под завалами может быть человек. Также обломки попали в 25-этажный дом, пожар на первом и втором этажах. Повреждена также крыша 19-этажного дома.

В Оболонском районе произошло падение обломков на территорию дачного кооператива, а также на открытую территорию, там пылали машины.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание БпЛА в верхний этаж 10-этажного дома. Предварительно есть пожар. В Соломенском районе в результате падения БпЛА на открытую территорию в овраге, взрывной волной в доме повреждены окна квартир многоэтажки. Экстренные службы работают на местах, продолжаются поисково-спасательные работы.

"В результате атаки врага в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением. Так, без централизованного теплоснабжения сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения. Атака на столицу продолжается. Информация о повреждениях продолжает поступать", - добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

