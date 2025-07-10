Повреждены дома и уничтожены квартиры: последствия обстрела в Шевченковском районе Киева. Фото и видео

В результате российской атаки на Киев в ночь на 10 июля в Шевченковском районе были повреждены жилые дома. Среди них здание, в котором когда-то жили известные артисты и музыканты.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Продолжается поисково-спасательная операция.

Так, российские войска в ночь на 10 июля нанесли комбинированный удар по Киеву. В Шевченковском районе российский дрон попал в жилой дом, как следствие – здесь повреждены верхние этажи и уничтожено несколько квартир.

Кроме того, обломками вражеского БПЛА были повреждены дома в исторической части города – здесь горели квартиры, взрывной волной выбило окна и осыпались крыши. В одном из пострадавших зданий когда-то жили известные артисты и музыканты времен СССР.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и взрывотехники – они собирают и обследуют обломки "Шахедов". Кроме того, коммунальщики уже начали свою работу – они активно убирают улицу – проезд обещают открыть в ближайшее время.

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.

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