Повреждены админздание и образовательное учреждение: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 16 мая страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, в частности, повреждены образовательное учреждение и магазин.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА уточнили, что в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 мая Россия атаковала Киев. В Святошинском районе столицы в результате падения обломков вспыхнул пожар в нежилой зоне.

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