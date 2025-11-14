Поврежденный дом и смятые обломками автомобили: последствия атаки РФ в Святошинском районе Киева. Фото и видео

В результате очередной комбинированной атаки РФ по Киеву в Святошинском районе был поврежден многоэтажный дом. Обломками здания уничтожено несколько авто, припаркованных во дворе.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все службы.

В ночь на пятницу, 14 ноября, страна-террорист РФ нанесла очередной удар ракетами и дронами по Киеву. В результате атаки в Святошинском районе Киева был поврежден многоэтажный жилой дом.

На верхних этажах взрывной волной вырвало стеклопакеты и часть облицовки, а обломками уничтожено несколько автомобилей, припаркованных во дворе – машины буквально были смяты.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и убирают мусор.

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

