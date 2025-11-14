Под завалами могут быть люди: последствия атаки РФ в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Атака по гражданским

В ночь на 14 ноября Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате террористического обстрела в разных районах города зафиксированы повреждения и возникли пожары. Больше всего разрушениям подвергся многоэтажный дом в Деснянском районе.

Здесь после попадания "Шахеда" обрушились перекрытия на четырех этажах. Кроме того, по предварительной информации, под завалами могут быть люди. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

При разборе завалов было обнаружено тело мужчины, которого спасатели вынесли из дома.

По словам местного жителя, в результате атаки в многоэтажке погибли его родители.

"Лето были в селе. Решили поехать зимовать в Киев – пять дней как приехали. Нам сегодня ночью позвонили, что был прилет – нельзя квартиру открыть. Когда я уже зашел – там стены нет, по пояс завалено. Уже потом сказали, что мать погибла на месте, а отец под плитой (перекрытия. – Ред.) тоже погиб на месте", – добавил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БПЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

