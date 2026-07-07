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Построены три системы резервного энергоснабжения: Кличко показал, как Киев готовится к отопительному сезону. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,0 т.
Мэр осмотрел три построенных энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый
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Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал недавно построенные дизельные энергокомплексы, которые будут обеспечивать потребности водопроводного хозяйства столицы. Они были созданы, в частности, в рамках реализации плана по обеспечению энергетической устойчивости города.

Всего запланировано строительство таких объектов мощностью около 40 МВт. Об этом киевский мэр сообщил на своем Telegram-канале.

Что известно

Так, по словам мэра Киева, столица продолжает готовиться к новому отопительному сезону и реализовывать проекты Комплексного плана энергетической устойчивости города. В частности, уже построены системы резервного питания мощностью почти 16 МВт, которые будут обслуживать нужды водопроводного хозяйства столицы.

Мэр добавил, что во вторник, 7 июля, он осмотрел эти три энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый. Такие дизель-генераторные установки для обеспечения более высокого уровня надежности и безаварийности сразу же дополняются частотными преобразователями. Всего запланировано строительство дизельных энергокомплексов мощностью около 40 МВт.

В Киеве построили три системы резервного питания.
Мэр осмотрел 3 построенных энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый.

"Напомню, в июне мы осматривали один из объектов теплогенерации, где построили новые системы когенерации. Там уже работает оборудование мощностью более 18 МВт, которое поставляет электроэнергию в общую сеть страны", – уточнил Кличко.

Мэр осмотрел три построенных энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый.
Эти комплексы будут обслуживать нужды водопроводного хозяйства столицы.
Эти комплексы будут обслуживать нужды водопроводного хозяйства столицы.
Эти комплексы будут обслуживать нужды водопроводного хозяйства столицы.

Он добавил, что, к сожалению, Киев реализует план устойчивого развития в одиночку. И это при том, что он включает преимущественно общегосударственные стратегические проекты. Речь идет об инженерно-технической защите, когенерации, резервном питании систем водоснабжения и водоотведения, а также о развитии распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов, которые реализует город, составляет почти 23 млрд грн.

Мэр осмотрел 3 построенных энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый.
В целом запланировано строительство таких объектов мощностью около 40 МВт.

"В процессе реализации плана столица применяет комплексный подход: внедряет все возможные эффективные и технически апробированные решения и модели. Принимает все возможные меры для надлежащей подготовки к новому отопительному сезону. Вместе с тем со стороны государства как партнера столицы надлежащего участия мы не видим. КГГА уже направила в правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Офис Президента письмо с конкретными предложениями по урегулированию этой ситуации", – резюмировал Кличко.

Всего запланировано строительство таких объектов мощностью около 40 МВт.

Как писал OBOZ.UA, в течение прошлой зимы в Киеве делали все возможное, чтобы обеспечить оперативное восстановление разрушенных объектов тепло- и электроснабжения. Городские власти уже начали подготовку к следующим холодам.

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