Построены три системы резервного энергоснабжения: Кличко показал, как Киев готовится к отопительному сезону. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал недавно построенные дизельные энергокомплексы, которые будут обеспечивать потребности водопроводного хозяйства столицы. Они были созданы, в частности, в рамках реализации плана по обеспечению энергетической устойчивости города.

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Всего запланировано строительство таких объектов мощностью около 40 МВт. Об этом киевский мэр сообщил на своем Telegram-канале.

Что известно

Так, по словам мэра Киева, столица продолжает готовиться к новому отопительному сезону и реализовывать проекты Комплексного плана энергетической устойчивости города. В частности, уже построены системы резервного питания мощностью почти 16 МВт, которые будут обслуживать нужды водопроводного хозяйства столицы.

Мэр добавил, что во вторник, 7 июля, он осмотрел эти три энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый. Такие дизель-генераторные установки для обеспечения более высокого уровня надежности и безаварийности сразу же дополняются частотными преобразователями. Всего запланировано строительство дизельных энергокомплексов мощностью около 40 МВт.

"Напомню, в июне мы осматривали один из объектов теплогенерации, где построили новые системы когенерации. Там уже работает оборудование мощностью более 18 МВт, которое поставляет электроэнергию в общую сеть страны", – уточнил Кличко.

Он добавил, что, к сожалению, Киев реализует план устойчивого развития в одиночку. И это при том, что он включает преимущественно общегосударственные стратегические проекты. Речь идет об инженерно-технической защите, когенерации, резервном питании систем водоснабжения и водоотведения, а также о развитии распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов, которые реализует город, составляет почти 23 млрд грн.

"В процессе реализации плана столица применяет комплексный подход: внедряет все возможные эффективные и технически апробированные решения и модели. Принимает все возможные меры для надлежащей подготовки к новому отопительному сезону. Вместе с тем со стороны государства как партнера столицы надлежащего участия мы не видим. КГГА уже направила в правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Офис Президента письмо с конкретными предложениями по урегулированию этой ситуации", – резюмировал Кличко.

Как писал OBOZ.UA, в течение прошлой зимы в Киеве делали все возможное, чтобы обеспечить оперативное восстановление разрушенных объектов тепло- и электроснабжения. Городские власти уже начали подготовку к следующим холодам.

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