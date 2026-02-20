Последнее дыхание зимы: какой будет погода в течение 21-25 февраля в Киеве и области

В Киеве и области 21-25 февраля синоптики прогнозируют два периода очень разной погоды. В ближайшие дни еще будет холодно, но потом ожидается дальнейшее ослабление морозов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В конце месяца ожидается снег с дождем.

Что рассказали синоптики

Как отметили в Укргидрометцентре, 21-22 февраля антициклон в регионе еще удержит холодную погоду без осадков, особенно по области ночью 21 февраля, когда ожидается 13-18 °С мороза, а местами 20 °С. Однако, отметили синоптики, добавляет оптимизма то, что это будут самые холодные сутки не только следующей пятидневки, но и до конца февраля, то есть зимы.

С понедельника, 23 февраля, специалисты рассчитывают на оптимистичные изменения погоды за счет теплого дыхания Атлантики. Они будут более ощутимыми в ослаблении мороза и повышении дневной температуры до небольших плюсовых значений, поскольку заснеженные пейзажи еще долго будут напоминать о зиме.

Атмосферные фронты с запада принесут 23 февраля снег, днем с дождем, 24-25 февраля местами небольшой мокрый снег и дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

