Порывы ветра ночью и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 января

В Киевской области в воскресенье 19 января облачно с прояснениями, без осадков, ночью сильные порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 19 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +3°С…+5°С; Мироновка +2°С…+4°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +2°С…+4°С; Барышевка +2°С…+4°С; Борисполь +2°С…+4°С и Вышгород +2°С…+4°С.

Кроме того, в ГСЧС Украины предупредили, что в Киевской области в ближайшее время, с содержанием до конца суток 18 января и ночью 19 января, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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