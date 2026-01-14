Федорова назначили министром обороны Украины: какие задачи он назвал ключевыми в новой должности

Верховная Рада проголосовала за назначение нового министра обороны. По результатам сессионного голосования, должность главы оборонного ведомства занял Михаил Федоров.

Видео дня

Его кандидатуру поддержали 277 народных избранников. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада".

Депутаты поставили Федорову задачи

Перед голосованием народные избранники отметили, что украинское общество нуждается в эффективной работе министерства обороны. Депутаты подчеркнули, что основной упор должен быть сделан на укреплении обороноспособности страны. Также ряд нардепов подняли вопрос ротации военнослужащих на фронте.

После ряда заявлений с трибуты парламента 277 депутатов проголосовали за назначение Федорова министром обороны Украины. Еще 9 народепов воздержали, 32 – не голосовали. Всего на момент голосование по законопроекту №14377 в сессионном зале присутствовали 318 нардепов.

Перед голосованием в парламенте Федоров констатировал, что на сегодняшний день остается множество проблем, которые необходимо решить. По его словам, "бумажная армия", советские подходы, чрезмерная бюрократия и сбои в обеспечении фронта мешают военнослужащим на передовой действовать максимально эффективно и надежно защищать свою землю.

"Я иду на должность Министра обороны не как министр, построивший цифровое государство и создавший Дію, а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну. Благодаря работе нашей команды и поддержке Президента в Украине появились Старлинки, Армия дронов, Линия дронов, Брейв1, система мотивации еБаллы, UNITED24, первый в мире амазон для войны Брейв1 Маркет. Мы помогли реализовать серию асимметричных операций против врага, проведенных ГУР и СБУ", – сказал Федоров.

По его словам, сегодня нельзя воевать с новыми технологиями со старой организационной структурой, поэтом необходимы комплексные изменения.

"Наша цель – изменить систему: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой. Чтобы люди, дающие реальный результат, получали вознаграждение и возможность расти дальше", – пообещал новый министр.

Также Федоров рассказал нардепам, что президент поставил ему задачу построить систему, способную остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные киберудары по врагу и его экономике. По его словам, Украина должна сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Федоров заявил, что Украина должна противодействовать российской пропаганде, в частности, на территории врага.

Кроме того, новый министр заявил, что нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Федоров констатировал, что это приведет к уменьшению утрат и росту эффективности. Также он подчеркнул, что нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита министерство предложит системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что поддержал назначение Федорова, потому что его роль в отмене закона от 22 июля о ликвидации НАБУ и САП, а также увольнения "вора Али-Бабы" с должности "была очень важна и на светлой стороне".

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Министерства цифровой трансформации получит новую должность в правительстве. Он станет руководителем Министерства обороны.

9 января стало известно, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал в отставку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этот же день народные депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. "За" на заседании 13 января проголосовали 265 парламентариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!