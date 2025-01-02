Стал самым теплым за время наблюдений: климатологи подвели итоги 2024 года в Киеве

В Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы.

"Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги 2024 года в столице. По данным наблюдений, среднегодовая температура 2024 года в столице составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений", – рассказали в пресс-службе.

В 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы. Особенно "отличились" февраль и сентябрь, имевшие наибольшие положительные отклонения – 5,2°С и 5,7°С соответственно. Холоднее всего было 9 января (-15,8°С), самое жаркое – 16 июля (+ 36,0°С).

В течение года в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего их было в апреле – 13 и июле – 14. Однако по времени они распределились очень неравномерно – почти по две месячные нормы в апреле и июне.

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Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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