Полицейские транспортировали раненых и эвакуировали людей: первые минуты после удара РФ по дому в Киеве. Видео

Страна-агрессор Россия в ночь на 28 июля снова нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе, в результате чего была повреждена многоэтажка в Дарницком районе города. Патрульные полицейские вместе со всеми спецслужбами во время обстрела, рискуя своими жизнями, помогали горожанам.

Видео дня

Видео работы правоохранителей опубликовала пресс-служба столичной патрульной полиции. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Подробности атаки

"На видео первые минуты после обстрела жилого дома в Дарницком районе столицы: патрульные оказывают помощь пострадавшим. Несмотря на все угрозы, мы быстро прибыли на место происшествия, чтобы помочь людям. Инспекторы оказали помощь жителям многоэтажки, которые получили травмы, транспортировали раненых в скорые и эвакуировали людей в безопасные места", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что, к сожалению, очередной ночной террор врага снова вызвал негативные последствия: есть травмированные люди, разбитые квартиры и автомобили. Ликвидация последствий продолжается, на месте работают все соответствующие службы.

Что предшествовало

Страна-агрессор Россия во время атаки в ночь на 28 июля направила ударные дроны на столицу Украины – Киев. В результате действий врага пострадали пять мирных жителей Дарницкого района, в том числе маленькая девочка.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины ночью и утром 28 июля отражали массированную атаку России, которая применила для этого 331 средство нападения, среди них – ракеты "Кинжал", которые не достигли целей. Защитники неба обезвредили 311 дронов и ракет, в том числе и путем привлечения средств радиоэлектронной борьбы.

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