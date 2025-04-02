Ездил по полосе общественного транспорта: в Киеве оштрафовали водителя элитного Lamborghini. Видео

В Киеве патрульные привлекли к административной ответственности водителя Lamborghini. Владелец элитного авто ездил по полосе общественного транспорта

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю ПДД выписали штраф.

"Всегда на страже: выявляем и привлекаем к ответственности нарушителей ПДД. Патрулируя Печерский район, мы заметили автомобиль Lamborghini, водитель которого двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств", – говорится в сообщении.

Патрульные догнали и остановили нарушителя – постановление по факту движения полосой общественного транспорта (штраф 680 гривен).

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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