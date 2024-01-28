"Плюсовая" температура и осадки: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве с 29 января по 4 февраля синоптики прогнозируют днем плюсовую погоду. Во второй половине следующей недели ожидаются осадки, в том числе снег с дождем.

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Об этом сообщил портал Sinoptik. Максимально температура прогреется до +7°С.

В понедельник, 29 января, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха -3°С…0°С.

Во вторник, 30 января, в столице до самого утра погода будет ясной, но вечером небо покроется облаками. Без осадков. Температура воздуха -3°С…+4°С.

В среду, 31 января, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха -2°С…+6°С.

В четверг, 1 февраля, в городе солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем и вечером ожидается мелкий дождь, к вечеру он усилится. Температура воздуха +1°С…+4°С.

В пятницу, 2 февраля, ясным небо в Киеве будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь со снегом. Температура воздуха +1°С…+4°С.

На выходных синоптики прогнозируют в столице осадки: 3 февраля снег с дождем, а 4 февраля – мелкий дождь. Температура воздуха в субботу 0°С…+6°С; в воскресенье +3°С…+7°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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