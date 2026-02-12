Первый в Украине: 66 лет назад состоялся торжественный пуск Киевского ядерного реактора. История и фото

В далеком 1960 году 12 февраля состоялся торжественный пуск Киевского ядерного реактора. Уникальное оборудование, которое пережило несколько модернизаций, продолжает и сегодня помогать исследователям.

Видео дня

Архивные снимки и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Он был первым на территории Украины.

Взгляд в прошлое

"12 февраля 1960 года, состоялся торжественный пуск Киевского ядерного реактора", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе ВВР-М – это реактор бассейнового типа мощностью 10 МВ. Конструктивно имеет 27 вертикальных и 10 горизонтальных технологических каналов для проведения научных и прикладных исследований. Исследовательский ядерный реактор ВВР-М был первым ядерным реактором на территории Украины.

Установленнаясистема управления и защиты проработала более 45 лет. В 1990-х годах исследовательский реактор не работал целых пять лет, ведь требования к безопасности после Чернобыля ужесточили. Когда с помощью американцев ученые-ядерщики установили современные системы охраны (она называется системой физической защиты) и пожаротушения,власти разрешили эксплуатировать установку.

Принципиальное решение о дальнейшей судьбе реактора, находящегося в Киеве, правительство приняло в 2005 году: продолжить эксплуатацию. 18 марта 2008 года в Киеве состоялся торжественный пуск обновленного реактора Института ядерных исследований. Его модернизация стоила более чем 11 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!