Первые годы независимости Украины: в сети показали, как выглядел Киев в 1990-х. Архивные фото

Старые фотографии остаются для нас возможностью заглянуть в Киев. В начале 1990-х годов известный столичный художник Сергей Пятериков сделал серию снимков, на которых изображена жизнь города и его жители.

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Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В частности, можно рассмотреть центр города.

"Киев в начале 1990-х годов", – говорится в сообщении.

На фотографиях столичного художника Сергея Пятерикова можно увидеть, как выглядела столица Украины в первые годы независимости.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года по 1944 год в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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