Переводила малышей через дорогу: под Киевом утка остановила движение авто. Видео

В Гостомеле Киевской области временно перекрывали движение транспорта. Это сделали неравнодушные водители, чтобы помочь перейти дорогу утке и ее птенцам.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло утром понедельника, 26 мая.

"На Гостомельском мосту мама переводила через дорогу своих маленьких утят", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как утка с птичками переходит дорогу с оживленным движением. Стоит добавить, что водители останавливались, чтобы пропустить маму с ее малышами.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области сотрудники ГСЧС пришли на помощь двум собакам, которые оказались в яме глубиной 12 метров. Происшествие произошло на территории дендропарка "Александрия".

Как сообщал OBOZ.UA, киевские зоорятувальники пришли на помощь собаке и ее щенкам, которые оказались в подземной ловушке. Животное прокопало длинный тоннель и сделало в конце яму, родило там, но проход завалило землей.

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