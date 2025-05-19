Каждая жизнь важна: на Киевщине сотрудники ГСЧС спасли двух собак из 12-метровой ямы. Фото

В Белой Церкви Киевской области сотрудники ГСЧС пришли на помощь двум собакам, которые оказались в яме глубиной 12 метров. Происшествие произошло на территории дендропарка "Александрия"

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Сейчас животным ничего не угрожает.

По словам спасателей, в понедельник, 19 мая, в 9:27 к они получили сообщение о том, что нужна помощь в спасении собак из водопровода в дендропарке "Александрия" в Белой Церкви.

"По прибытию спасателей было установлено, что в старом водопроводе глубиной 10-12 метров на территории недействующего здания оказались две собаки, которые не могли самостоятельно выбраться. Местные жители пытались достать животных собственными силами, но безрезультатно – ситуация требовала профессионального вмешательства", – добавили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что спасатели оперативно вытащили собак из ловушки с помощью подручных средств.

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