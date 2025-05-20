Собаку и ее новорожденных щенков завалило под землей: киевские спасатели KARG освободили животных из ловушки. Видео

Киевские зоорятувальники пришли на помощь собаке и ее щенкам, которые оказались в подземной ловушке. Животное прокопало длинный тоннель и сделало в конце яму, родило там, но проход завалило землей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Сейчас четвероногим ничего не угрожает.

Как рассказали в KARG, к ним обратились сотрудники базы отдыха, которые не могли найти, куда исчезла собака. Впоследствии они услышали тихий, приглушенный лай и жадный вой, который шел прямо из-под земли.

"С помощью эндоскопического обследования подземных полостей спасатели обнаружили, что собака с новорожденными щенками заблокирована в пещере, находящейся под бетонной плитой, на расстоянии около 2,5 метров от края плиты. После нескольких часов работы шанцевым и бензиновым инструментом получилось добраться до застрявших и поднять их на поверхность", – уточнили спасатели.

Оказалось, что животное проложило длинный узкий тоннель и устроило там нору, где родило девять щенков. Но стены туннеля, проложенного в рыхлом грунте, внезапно обвалились, мама и ее дети оказались погребены заживо. Тогда собака начала отчаянно скулить и звать на помощь.

"Неизвестно сколько именно она пролежала в этой пещере, пока люди не услышали и не вызвали спасателей. Четверо щенков за это время, к сожалению, погибли. Спасти получилось пятерых малышей и саму собаку. Теперь мама с детьми в безопасности, а сотрудникам базы предоставлены консультации о необходимости стерилизации собак, проживающих на их территории", – добавили в KARG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области сотрудники ГСЧС пришли на помощь двум собакам, которые оказались в яме глубиной 12 метров. Происшествие произошло на территории дендропарка "Александрия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!