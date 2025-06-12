Переправляли мужчин через границу за 13 тыс. евро: в Киеве задержали организаторов схемы для уклонистов. Фото

В Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали организаторов схемы для уклонистов. Злоумышленники за вознаграждение переправляли за границу мужчин призывного возраста.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция блокировали очередную схему уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан 34-летний организатор сделки и его сообщник. По материалам следствия, каждый "клиент" должен был заплатить злоумышленникам по 13 тыс. евро. В эту сумму входил транзит уклониста из Киева в Мукачево, а затем непосредственно к государственной границе", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, после получения задатка злоумышленники заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время переезда по Украине и незаконного пересечения госграницы. В частности, они не должны были брать с собой загранпаспорт и много вещей, чтобы не привлекать внимание на блок-постах.

Документы для выезда за границу злоумышленники отправляли по почте в город, в котором был расположен отель. Там уклонисты забирали их и ждали переправки в другую страну за пределами пункта пропуска - через так называемую "зеленку". Правоохранители задержали "бизнесменов" в одном из районов столицы с поличным после получения средств от очередного "клиента".

Во время обысков по месту жительства и в автомобильном транспорте фигурантов правоохранители обнаружили мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и наличные в разных валютах, вероятно полученные от противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации, следствия обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 4 тысячи долларов США.

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