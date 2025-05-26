За $4 тыс. обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации, следствия обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 4 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили 52-летнюю жительницу Киевской области, которая за денежное вознаграждение пообещала мужчине "решить вопрос" относительно уклонения от мобилизации.

"Женщина уверяла, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может помочь в исключении мужчины из перечня лиц, находящихся в розыске. Стоимость такой "услуги" она оценила в 4 тысячи долларов", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские добавили, что также злоумышленница о возможности в будущем, за дополнительные 6 500 долларов, организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать своих работников от мобилизации. Нарушительницу задержали с поличным – во время получения денег за первую услугу. По данному факту открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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