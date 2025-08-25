Переправлял уклонистов через Тису на Закарпатье: в Киеве задержали организатора схемы. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиция задержали в Киеве организатора схемы для уклонистов. Стоимость "услуг" для клиентов составляла 10 тыс. долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция блокировали в Киеве очередную схему уклонения от мобилизации. Задержан 42-летний организатор сделки "на горячем", когда он ждал аванс от одного из уклонистов, которого пообещал переправить через реку Тиса в Румынию", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, организатором "бизнеса" оказался безработный житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности и сейчас находится под следствием за мошенничество.

Маршрут для уклонистов начинался в Киеве, откуда злоумышленник вывозил железнодорожным транспортом своих "клиентов". Заранее он требовал перечислить аванс якобы для приобретения билетов в Закарпатскую область. Далее сообщники подозреваемого встречали мужчин в Рахове и перевозили их до государственной границы с Румынией для дальнейшей незаконной переправки. Стоимость такого транзита составляла 10 тыс. долларов США.

К противоправной деятельности он привлек свою сожительницу, временно безработную киевлянку, которую использовал "втемную". Она получала задание встретить водителей службы такси, которые привозили наличные от "клиентов".

Задержали с поличным

Правоохранители задержали организатора схемы в одном из районов столицы. Он как раз отмечал "мальчишник" в бане и должен был праздновать получение аванса от очередного "клиента". Во время обыска по месту жительства и в автомобиле фигуранта обнаружен мобильный телефон, банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (часть 3 статьи 332 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители с поличным задержали директора фирмы, которая, по информации следствия, снимала уклонистов из розыска с последующим бронированием в своей компании. Свои услуги злоумышленница оценила в 19 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!