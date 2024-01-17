Перепады температуры и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области 18 января

В Киеве и Киевской области в четверг, 18 января, облачно, ночью снег, днем дождь. В регионе прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 18 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью снег, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве 6-8°С мороза, днем 3-5°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 18 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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