Переменная облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 28 сентября, переменная облачность, без осадков. Полтора в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 28 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 сентября облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго. Вечером ожидается ясная погода, без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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