Переменная облачность и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 сентября

В Киевской области в пятницу, 19 сентября, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 19 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем около 20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!