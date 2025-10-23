Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Романа Бондаря. Фото

Во время несения службы умер военный из Белоцерковского района Киевской области, старший солдат Роман Бондарь. Сердце защитника Украины остановилось 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громад. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: умер наш земляк – старший солдат Роман Бондарь (1991 года рождения)", - говорится в сообщении.

Роман Олегович был водителем-заправщиком автомобильного отделения подвоза горючего взвода обеспечения дивизиона перехватчиков беспилотных летательных аппаратов одной из воинских частей. Сердце защитника Украины остановилось 20 октября, когда он находился по месту расположения взвода.

Герой до конца был верен военной присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

