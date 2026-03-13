Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Евгения Волошина. Фото
От полученного на фронте ранения умер военный из села Иванков Киевской области Евгений Волошин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 10 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Что известно
"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что оборвалась жизнь нашего отважного защитника, настоящего патриота, выпускника Иванковской общеобразовательной школы (ныне Иванковский лицей), сержанта 51-летнего Евгения Волошина из села Иванков", – говорится в сообщении.
Герой родился 29 июня 1974 года в селе Иванков Бориспольского района Киевской области. После окончания школы получил профессионально-техническое образование. Добрый, спокойный, отзывчивый, искренний, имел много друзей, которые знали, что Евгений всегда и всем придет на помощь. Занимался спортом.
В сентябре 2025 года Евган стал на защиту Украины. После прохождения обучения и боевого слаживания вместе с собратьями отправился на Харьковщину, где 14 февраля 2026 года получил ранение во время выполнения боевого задания.
К сожалению, 10 марта 2026 года жизнь мужественного украинского воина оборвалась.
"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту", – добавили в пресс-службе.
