Печальная новость: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Максим Максименко. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Максименко. Сердце украинского воина остановилось 4 июля 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, старший матрос Максим Максименко (1991 года рождения)", – говорится в сообщении.

Герой был старшим механиком-водителем батальона морской пехоты одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 4 июля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!