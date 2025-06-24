'Папа в ту ночь был на работе': появились фото 11-летней девочки и ее матери, которых РФ убила ударом по Киеву

В ночь на 23 июня в доме, часть которого обвалилась в результате попадания ракеты, погибли 11-летняя Маша Сёра и ее мама Светлана. Папа в ту ночь был на работе – он до последнего надеялся, что девочку и женщину спасут.

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Об этом сообщили на странице проекта "Их убила россия" в социальной сети Facebook. Вечная память жертвам террористического удара РФ.

"Киев. 11-летняя Маша Сёра с мамой Светланой. Вчера их убили российские террористы, ударив в жилой дом баллистической ракетой. Семья жила на 3 этаже. Папа в ту ночь был на работе. С самого утра Андрей простоял перед завалами в надежде, что его родные найдутся живыми. Через 12 часов после российского удара спасатели нашли Машу и Светлану. Чуда не произошло", – говорится в заметке.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 24 июня, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который подвергся разрушениям во время российского обстрела. Сейчас продолжают разбирать обломки, которые могут быть опасными.

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