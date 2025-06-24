Цветы и игрушки на руинах: в Шевченковском районе Киева завершили поисковые работы на месте прилета. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева во вторник, 24 июня, сотрудники завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который подвергся разрушениям во время российского обстрела. Сейчас сотрудники ГСЧС продолжают разбирать обломки, которые могут нести опасность.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память жертвам российской террористической атаки.

Так, во вторник, 24 июня, в 7:30 сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте прилета в Шевченковском районе. Несмотря на это, спасатели продолжают разбирать обломки и конструкции дома, которые потенциально могут травмировать людей. Также им помогают коммунальные службы, а в 12:00 здесь должны собраться волонтеры для уборки территории.

Стоит добавить, что жители столицы принесли на место трагедии цветы и игрушки в память о погибших. Российская террористическая атака, которая произошла в ночь на 23 июня, унесла жизни девяти киевлян, среди которых малолетняя девочка.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате очередного российского обстрела в ночь на 23 июня пострадали здания КПИ имени Игоря Сикорского. В частности, были повреждены несколько учебных корпусов и четыре общежития.

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