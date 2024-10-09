Открывался невероятный вид на город: в центре Киева в 1950-х годах работало смотровое колесо. Фото

В 1950-х годах в центре Киева можно было прокатиться на смотровом колесе, с которого открывался потрясающий пейзаж, в частности, на Крещатик и Подол. Он находился у здания Национальной филармонии Украины.

Видео дня

Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, аттракцион не сохранился до наших дней.

"Обзорное колесо возле филармонии, 1950-е. Да, когда-то там работали аттракционы, комната кривых зеркал и танцплощадка. Впрочем, любимым развлечением было колесо", – рассказали в сообществе.

По словам катавшихся на колесе, с него открывался потрясающий вид на центр, Подол и Левый берег Киева.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!