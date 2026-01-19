Тщеславие современных политиков ныне доведено до маразма главой США (которые справедливо считались крепостью демократии) Дональдом Трампом. Очередным ударом по современному мировоззренческому и правовому миропорядку стало письмо президент США премьер-министру Норвегии о том, что поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира, то он теперь НЕ ОБЯЗАН думать о мире и, более того, ему из-за этого должны отдать Гренландию.

Це не перша публічна дія Трампа, згідно якої він ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ виконувати міжнародні угоди та приписи міжнародного права. Але біда, якщо не трагедія, в тому, що багато держав світу не засуджують таку позицію президента США, а навпаки намагаються всіляко підіграти його хронічній хворобі маронославства та гордині.

Принагідно нагадую, що у християнстві марнославство і гординя - це найбільші СМЕРТНІ ГРІХИ:

- у православʼї визначено 8 гріхів: гординя, марнославство, жадібність, гнів, блуд, зажерливість, зневіра і сум;

- у католиків вищезгадані гріхи обʼєднані в 7-ми.

І якщо сумновідомий римський імператор Нерон, який увійшов в історію, як найбільш марнославний правитель світу (чого варте лише "здобуття" ним 18 тисяч олімпійських вінків, еквівалентів золотих медалей) був ворогом християнства, то нинішні владці західного світу називають себе правдивими християнами. Щоправда, Трамп тісно повʼязує себе з релігійним рухом "Євангеліє процвітання", де багатство і влада вважаються ознаками Божого благословення.

Марнославство і гординя вже давно стали визначальною характеристикою й українського політикуму. І найсумніше те, що чим більше від владців та інших публічних осіб чуємо про їхню побожність, тим більше їх вирізняє марнославна поведінка. Якщо оглянути лише період війни російської орди проти України, то як не парадоксально, політики всіх мастей нагородили один одного всілякими можливими державними нагородами і званнями, працюючи, як вони стверджують, "24/7 задля перемоги українського народу". Також встигали паралельно навчатися та захистити свої докторські дисертації, за бюджетні та власні кошти розмістити пафосні матеріали чи рекламу на мільйони гривень про свою визначну державотворчу та меценатську діяльність…

Тож сподіваюся, що ВСІ нині розуміють яку загрозу становлять для світу МАРНОСЛАВНІ ПОЛІТИКИ. Мусимо зупинити підтримку нібито хитрозробленої стратегії "задобрювання гордині Трампа і К.", а солідарно стати на захист приписів міжнародних зобовʼязань та міжнародного права.

Для України моя порада незмінна: посади у владі та депутатство - це не привілей, а сумлінна робота і самопожертва задля суспільних та національних інтересів. Тому для владців, на час державної служби та політичної діяльності, правильним було б введення МОРАТОРІЮ на всілякі державні нагороди, звання і премії…

Доведено "Героями України" та повними кавалерами орденів, які стали колаборантами і зрадниками Держави.

П.С. Нагадаю, що я не маю ЖОДНИХ державних нагород, звань чи премій від ЖОДНОГО з президентів.

Бо це моя принципова позиція.