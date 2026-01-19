Итак, у Израиля, по сообщению WP, как раз перед иранскими протестами неожиданно оказалась полуофициальная - кстати, достигнутая при посредничестве России! - договорённость с Ираном: никто из них не нападает друг на друга (те ещё друзья!) первым.

На таком фоне Нетаньяху и убедил Трампа по телефону не осуществлять против Ирана боевых действий, поскольку Израиль не готов к защите, если после нападения США Иран "в ответ" его атакует для осуществления в последнее мгновение режима своей давней мечты.

Поскольку же с другой стороны на Трампа параллельно активно давил в этом же направлении саудовский кронпринц, тот и решил пока что отложить уже было объявленное военное вмешательство.

Насколько надолго - увидим: время покажет.

Так или иначе, израильскому премьеру Трамп не отказал, а вот с Канадой у него складывается совсем по-другому.

Разговоры про 51-й штат, а также американские таможенные тарифы резко изменили отношение канадцев к США, что сказалось:

на экономике (к примеру, туризм - не в Штаты , алкоголь - не из Штатов, даже авто должны быть собраны не в Штатах, а в Мексике, "Покупай канадское" вместо импорта из Штатов)

и на политике ("Канада не продаётся", поддержка "антиамериканского" либерального правительства Карни, изменившего внешние приоритеты с Соединённых Штатов на Китай с Индией, результаты соцопросов и т.д.).

Штаты, понятно, выдержат, однако же очень похожее в их отношении ожидается и в Европе. (Кстати, "гренландские" пошлины на товары из соответствующих стран одновременно будут означать "гренландский" налог на американцев!) Так что друзей Трамп бьёт - испугаются ли враги?