Похоже, в Днепропетровской ОВА решили, что сейчас — лучший момент, чтобы без шума реанимировать людей из старого политического болота.

Новоназначенный председатель ОВА Александр Ганжа попытался завести на должность своего заместителя Андрея Баско — человека с давно вонючей биографией, который десятилетиями крутился в связях с регионалами и работал на предателя Олега Царева. И это в регионе, который ежедневно держит удар российской армии.

Теперь к фактам.

Баско — не "новое лицо". Это персона из днепровской политической тусовки начала 2000-х, когда город фактически контролировал тандем Олега Царева (осужденного за государственную измену за поддержку полномасштабного вторжения России) и Загида Краснова, которого называли "директором городского совета".

Период характеризовался системным выводом земельных участков и коммунального имущества из публичной сферы в частные руки. В этой схеме Баско выполнял техническую роль, обеспечивая операционную часть перераспределения городских активов.

В связи с этими персонажами Баско получил реальный контроль над важными городскими ресурсами. Как "младший партнер" он влиял на рынок наружной рекламы, а именно — большая часть билбордов в Днепре на тот момент находилась в распоряжении "Громадської сили". Одновременно он руководил информационными активами Краснова, обеспечивая ему политическое медийное покрытие.

Баско снова вынырнул во время местных выборов 2020 года — на этот раз в статусе заместителя председателя окружной избирательной комиссии по квоте БЮТ. На этой позиции он вернулся к работе на своего давнего партнера Загида Краснова. Именно тогда он оказался в центре ряда скандалов, связанных с давлением на избирательные комиссии и манипуляциями подсчета голосов в пользу "нужных кандидатов".

Кстати, брат Загида Краснова — Габибуллаев Рамиз, сейчас является депутатом фракции "Единая Россия" в Дагестане. Это так, ремарка, чтобы понимать с кем именно связаны наши "новые лица".

В 2021 году Баско вдруг оказывается в кресле заместителя начальника ГФС области, а через несколько дней — и.о. начальника. Но это был единственный раз, когда система хоть как-то отреагировала и выперла его.

После этого Баско на время исчезает из поля зрения. А теперь в 2026 году его пытаются протащить во власть снова — в области, живущей под обстрелами и работающей на оборону. Это уже не про кадровую безответственность, это про саботаж государственных интересов.

И тут самый главный вопрос. Где в этот момент СБУ? Где минимальный интеллект у тех, кто назначает такие кадры во время войны? Если во время полномасштабной войны систему удается пробивать людям со связями на орбите осужденного за госизмену Царева — то у нас очевидно не кадровая проблема, а институциональная?