УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Щелоковым. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,4 т.
Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Щелоковым. Фото
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Щолоков. Сердце мужественного украинского воина остановилось 13 мая 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком, старшим солдатом Игорем Щелоковым (1998 года рождения)", – говорится в сообщении.

Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Щелоковым. Фото

Защитник Украины был командиром мотопехотного отделения – командиром машины мотопехотной роты одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 13 мая 2024 года во время штурмовых действий противника вблизи населенного пункта Первомайское Покровского района Донецкой области. Герой считался пропавшим без вести.

Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Щелоковым. Фото

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиГерои войны в УкраинеГибель украинских военных
Редакционная политика