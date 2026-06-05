Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Щелоковым. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Щолоков. Сердце мужественного украинского воина остановилось 13 мая 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком, старшим солдатом Игорем Щелоковым (1998 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром мотопехотного отделения – командиром машины мотопехотной роты одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 13 мая 2024 года во время штурмовых действий противника вблизи населенного пункта Первомайское Покровского района Донецкой области. Герой считался пропавшим без вести.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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