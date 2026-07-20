Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Святослав Лазнюк. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из села Великий Карашин Киевской области Святослав Лазнюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 17 сентября 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Макаровского района Вадим Токар.

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"17 сентября 2025 года на Покровском направлении во время ведения боевых действий погиб житель села Великий Карашин, солдат Святослав Михайлович Лазнюк", – говорится в сообщении.

Герой родился 16 марта 1996 года в селе Великий Карашин Макаровского района. В июне 2025 года он встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Он служил разведчиком-наводчиком.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали мама, родные и близкие", добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

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