Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Евгений Афанасьев. Фото

При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Макаровская Буда Киевской области Евгений Афанасьев. Жизнь храброго украинца оборвалась 15 сентября 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил макаровский глава Вадим Токарь.

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"15 сентября 2026 года, в Курщине, во время ведения оборонительного боя, погиб житель Макаровской Буды, сержант Евгений Валерьевич Афанасьев", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 13 октября 1987 года. Проживал в селе Макаровская Буда. В 2007 году подписал контракт и поступил на службу в ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения защищал территориальную целостность и независимость Украины.

Сержант Евгений Афанасьев служил командиром отделения охраны. Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бориспольского района Киевской области Александр Суслов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 ноября 2023 года.

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