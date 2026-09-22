Навеки 25: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Суслов. Фото

На фронте при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Бориспольского района Киевской области Александр Суслов. Сердце отважного защитника Украины остановилось 11 ноября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб 25-летний Александр Суслов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 9 июня 1998 года в селе Ломоватка Луганской области. В 2014 году, когда Россия оккупировала часть Луганщины, Александр был вынужден оставить всё и уехать в Киев, где начал новую жизнь.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, герой добровольно явился в военкомат и уже в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ. Сначала он воевал в Донецкой области, а затем защищал Родину в Запорожской области.

К сожалению, 11 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области жизнь защитника оборвалась.

"Теперь ему навсегда 25… В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь храброго украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

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