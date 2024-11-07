Остатки опор до сих пор можно увидеть: как выглядел уникальный Цепной мост Киева. Архивные фото

Первым капитальным мостом Киева был Николаевский цепной, существовавший в 1853 – 1920 годах и находившийся почти на том месте, где стоит мост Метро. Благодаря старым фото мы можем увидеть и оценить его красоту.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, путепровод был уничтожен более ста лет назад.

"Николаевский цепной мост – первый капитальный мост через Днепр в Киеве, существовавший в 1853 – 1920 годах", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что мост длиной 776 метров и шириной 16 метров был одним из самых больших архитектурных достижений своего времени. Серебряная модель моста была представлена в Лондоне на Всемирной выставке 1851 года.

На рассвете 14 августа 1859 дилижансом через Цепной мост выехал в Петербург украинский поэт Тарас Шевченко. Этой же дорогой в мае 1861 года поэт вернулся назад уже в гробу. По Цепному мосту, выпряг лошадей из телеги, его провезли студенты Университета святого Владимира и дальше по набережной к церкви Рождества Христова на Подол.

Он был взорван отступающими польскими войсками, а восстановить его по старому проекту не удалось. В наши дни, когда вода в Днепре сильно опускается, с моста Метро до сих пор можно увидеть остатки его опор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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