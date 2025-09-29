Остановилось сердце Героя: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Кузнецов. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Олег Кузнецов. Сердце храброго украинца остановилось 17 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"В Буче попрощаемся с 49-летним Олегом Кузнецовым", – написал Федорук.

Защитник Украины мобилизовался в армию весной 2025 года. Нес службу в составе Национальной гвардии Украины – был пулеметчиком. 17 сентября 2025 года трагически погиб в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Защитника Украины проведут в последний путь в понедельник, 29 сентября. В 12:00 состоится прощание возле дома по улице Тарасовская, 10б. В 13:00 – похороны на Аллее Героев в Буче.

"В гражданской жизни Олег работал столяром. Был веселым, трудолюбивым и человечным. У Героя остался сын. Это неописуемая боль для всей общины", – добавил Федорук.

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

