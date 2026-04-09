Одолжил $500 тыс. у жителя Киева на 'бизнес' и сбежал за границу: в Украину экстрадировали мошенника. Фото

В Украину из Германии экстрадировали жителя Киева, который, по информации следствия причастен к мошенничеству. Злоумышленник занял у знакомого 500 тысяч долларов якобы для приобретения товара за рубежом, а затем сбежал.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

Что известно

Как установило следствие, злоумышленник узнал о том, что его знакомый имеет значительные сбережения и решил ими завладеть. Будучи безработным, он выдавал себя за успешного предпринимателя, который якобы имеет прибыльный бизнес по экспорту товаров за границу, в частности в страны Европы и Азии.

Под предлогом закупки "очередной партии товаров" он одолжил у знакомого 100 тысяч долларов, а затем повторно обратился к потерпевшему и попросил еще 400 тысяч долларов, объяснив это необходимостью заключения выгодного контракта.

"Возврат всей суммы с прибылью он пообещал в течение следующих двух месяцев. Впрочем, получив средства, злоумышленник начал избегать любых контактов с киевлянином, а обязательства так и не выполнил, выехав за пределы Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту мошенничества было начато досудебное расследование – злоумышленника объявили в розыск Интерпола. На днях, полицейские Киева с иностранными коллегами установили местонахождение подозреваемого и экстрадировали его из Германии в Украину.

Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 13 млн гривен.

