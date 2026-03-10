В Киеве 'сотрудники СБУ' выманили у пенсионерок почти 9 млн грн: 'проверяли' деньги на связь с РФ. Подробности и видео

В Киеве правоохранители задержали четырех мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники под видом "работников СБУ" обманули пенсионерок на около 9 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Как установило следствие, мошенники звонили пожилым женщинам и представлялись "сотрудниками Службы безопасности Украины". Во время разговоров они запугивали киевлянок, а также применяли манипуляции, чтобы убедить их срочно передать им деньги якобы для проверки их происхождения из-за возможной связи с государством-агрессором.

Установлено, что организатором мошеннической схемы был 27-летний киевлянин, который привлек еще трех товарищей в возрасте от 21 до 22 лет. В рамках преступной схемы каждый из участников выполнял свою роль.

Один из них выступал курьером: приезжал по месту жительства потерпевших и непосредственно забирал деньги. Другой контролировал процесс передачи средств и дальнейшее движение наличных через нелегальные пункты обмена валют и криптовалютные кошельки. Еще один участник координировал отдельные эпизоды преступной деятельности.

Как уточнили в прокуратуре Киева, одна пенсионерка передала так называемому "агенту" все свои деньги – более 59 тыс. долларов и около 5 тыс. евро. В целом это более 2,8 млн грн. Кроме того, установлено, что по аналогичной схеме жертвами мошенников стали еще три женщины в возрасте 78, 81 и 88 лет, которые отдали мошенникам более 1,3 млн грн, 3,1 млн грн, 1,4 млн грн. В общем злоумышленники выманили у них около 9 миллионов гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников и сообщили им о подозрении по факту мошенничества (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются другие возможные потерпевшие и лица, причастные к преступной деятельности. По ходатайству следователей фигуранты дела находятся под стражей.

