Без отца осталось двое детей: стало известно о гибели военного из Киевской области Ярослава Гуры. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Ярослав Гура. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 февраля 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Болезненная потеря для нашей громады. На фронте погиб 42-летний бучанец Ярослав Гура", – написал Федорук.

Ярослав с позывным "Гуру" добровольно стал на защиту Украины еще в июне 2022 года. Прошел самые горячие направления фронта: Покровск, Донецк, Луганск.

Воин был отважным и верным побратимом, который спас не одну жизнь. Служил водителем-электриком во взводе разведывательной роты. Трагически погиб 16 февраля 2025 года на Покровском направлении. Церемония прощания с Защитником Украины состоится во вторник, 12 августа, в 12:00 на Аллее Героев в Буче по улице Памяти, 1.

Что известно о Герое

Ярослав Гура в мирной жизни работал поваром. Вырос и учился в Буче, был выпускником Бучанского лицея №3. Искренне любил жизнь, был добрым, открытым и жизнерадостным человеком.

"Без надежного плеча остались жена, мать, брат, а также двое детей – семилетний сын и восьмилетняя дочь. Мы разделяем боль семьи", – добавил Федорук.

