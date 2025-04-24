Одна из самых массированных вражеских атак: в полиции показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 24 апреля атаковала Киев ракетами и дронами камикадзе. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами разбирали завалы и выводили пострадавших из разрушенных домов.

Видео дня

Видео работы стражей порядка в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Тяжелая ночь для страны – одна из самых массированных вражеских атак на столицу. Этой ночью ад на земле был в Киеве, Харькове, Павлограде и других городах: огонь, крики людей, звонки мобильных телефонов из-под завалов домов, кровь, смерть, сирены скорых, спасателей, полицейских... Россия в очередной раз безжалостно нацелила свое смертоносное оружие против гражданского населения – свидом Белошицкий.

Полицейский добавил, что ночью враг разрушал жилые кварталы, админздания, объекты критической инфраструктуры. Патрульные оказывали помощь пострадавшим и обеспечивали беспрепятственный проезд специальной техники в места обстрелов.

"В Киеве, в Святошинском районе, который пострадал среди других, мы совместно со всеми спецслужбами разбирали завалы, оказывали медицинскую помощь травмированным, выводили пострадавших из разрушенных домов и обеспечивали проезд спецтранспорта", – добавил правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 24 апреля в Киеве было повреждено 12 зданий. Подтверждена гибель 8 человек, 31 пострадавший находится в стационарах больниц.

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