Разбирают завалы в двух домах: Кличко показал последствия российской ночной атаки на Киев. Видео

В результате российской атаки в ночь на 24 апреля в Киеве было повреждено 12 зданий. Подтверждена гибель 8 человек, 31 пострадавший находится в стационарах больниц.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город оказывает помощь жителям поврежденных жилых домов.

"Продолжается поисково спасательная операция, разбирают завалы в двух домах в Святошинском районе. В настоящее время подтверждена гибель 8 человек. 77 человек обратились за помощью к медикам. 31 пострадавший находится в стационарах больниц", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что всего в результате ночной атаки повреждены 12 зданий. В Святошинском районе развернули пункт поддержки пострадавших.

Напомним, в Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

К сожалению, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. По предварительной информации, они были из одной семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

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