Один из символов города: как открывали самый известный памятник Киева в 1888 году. Уникальное фото

Памятник Богдану Хмельницкому безусловно является одним из символов Киева. Благодаря неизвестному фотографу мы можем увидеть, как открывали этот монумент в июле 1888 года.

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Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Открыт в рамках празднования 900-летия Крещения Руси.

"Открытие памятника Богдану Хмельницкому.1888 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть не только торжественную церемонию открытия, но и то, как тогда выглядела Софийская площадь.

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве - памятник искусства XIX века, один из символов Киева. Торжественно открыт в июле 1888 года на Софийской площади.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

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