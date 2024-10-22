Обустраивают 90-метровый тоннель: в КГГА показали строительство дороги из Подола на Троещину. Фото

В Киеве продолжаются работы на съезде с Подольско-Воскресенского моста в направлении Деснянского района. Специалисты уже построили участок дороги к улице Петра Вершигоры, а сейчас обустраивают 90-метровый тоннель для автомобилей.

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Об этом сообщает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", передает пресс-служба КГГА. Строительство объекта продолжается круглосуточно.

"Продолжаются работы на съезде с Подольского мостового перехода в направлении проспекта Романа Шухевича. Уже завершено строительство участка дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая: устроена дорожная одежда, тротуары, велодорожки и сеть дождевой канализации, подпорные стены, шумозащитные экраны и т.д. Вскоре здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки и светофорные объекты", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что также идет строительство 90-метрового тоннеля для движения автомобилей под железной дорогой.

Специалисты обустраивают плиты перекрытия тоннеля, сети наружного освещения, сети дождевой канализации и комплекс сопутствующих работ по устройству лестниц и пандусов к обеим платформам железнодорожной станции "Радужный" (Троещина-2). Все работы выполняются с учетом принципов безбарьерности.

Как сообщал OBOZ.UA, открытию движения общественного и специального транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве предшествовал большой объем работы, который был замедлен сначала из-за пандемии, затем – из-за войны. Однако уже к осени этого года планируется сделать его доступным для всех автомобилистов.

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