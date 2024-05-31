Мы это сделали: Кличко показал, как в Киеве готовились к открытию движения авто на Подольско-Воскресенском мосту. Видео

Открытию движения общественного и специального транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве предшествовал большой объем работы, который замедлился сначала из-за пандемии, затем – из-за войны. Однако уже к осени этого года запланировано сделать его доступным для всех участников автомобилистов.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица Украины продолжает активно развиваться.

"О проектах, которые мы воплощали в прошлые годы и продолжим реализовывать. Подольско-Воскресенский мостовой переход – самый крупный из объектов транспортной инфраструктуры Украины. Общая протяженность – более 10 км. Еще несколько лет тому назад первым этапом запуска объекта мы обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. Сроки, к сожалению, замедлились – сначала из-за пандемии, потом – из-за войны. Позже, чем планировали, но мы это сделали!", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что движение по мосту пока открыто для автобусного маршрута, соединяющего левый и правый берега столицы, и для спецтранспорта. Такие ограничения ввел Совет обороны Киева.

Следующий этап – обеспечение проезда на улицу Бальзака и движение по мосту для всего автотранспорта. Эти работы планируется завершить к осени.

"Ну а дальше – строительство метро на Троещину. Часть его станций уже существует. Они находятся на нижнем ярусе конструкции моста. Также прокладываем тоннель на левом берегу, где метро уйдет под землю", – уточнил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко рассказал о своей работе в должности мэра Киева. В частности, за этот период было обновлено более 1220 км дорог, обновлялся парк общественного транспорта, а также капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

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