Облачно с прояснениями и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 января

В Киевской области во вторник, 21 января, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 21 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 января в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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